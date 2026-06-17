Рютте заявил об отсутствии планов относительно Совета Украина-НАТО на саммите в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ходе саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета "Украина-НАТО".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Рютте заявил, что во время саммита НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре, у президента Украины Владимира Зеленского будет насыщенный график встреч. Генсек прокомментировал и возможность проведения отдельного заседания Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, как это бывало в предыдущие годы.

"Будет много встреч, но не будет отдельного заседания с участием всех 32 лидеров, поскольку состоится лишь одна сессия с участием всех 32 стран", – сказал генеральный секретарь НАТО.

В то же время Рютте отметил визит в Киев, где в начале июня состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов с участием Зеленского. По его словам, это был эмоциональный опыт.

Тогда президент Украины заявил, что, благодаря сложной системе обмена, Украина договорилась получить новые системы Patriot и ракеты к ним раньше, чем в 2030 году.