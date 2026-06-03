В Киеве впервые состоялось заседание Совета Украина-НАТО

3 июня в Киеве состоялась встреча представителей Украины и Североатлантического альянса в формате Совета Украина-НАТО, которая впервые прошла в Украине.

Об этом заявили после заседания, проходившего в Мариинском дворце, президент Украины и генеральный секретарь НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в визите в Киев его сопровождают представители всех 32 государств-членов Альянса.

"Я привез с собой весь состав Североатлантического совета для нашего исторического первого заседания Совета НАТО-Украина в Киеве. Это само по себе является мощным сигналом о прочных связях между НАТО и Украиной. Для нас важно быть здесь, где украинцы продолжают стоять плечом к плечу, демонстрируя мужество и убежденность в том, что за свою свободу стоит бороться", – заявил он.

Владимир Зеленский заявил, что считает важным проведение встречи в Украине.

"Совет Украина-НАТО – это особый формат нашего взаимодействия. И это первая встреча в таком формате в Киеве. Это действительно историческое событие. Важно, что этот формат помогает сфокусировать внимание партнеров на ключевых вопросах безопасности", – добавил президент.

По информации "Европейской правды", абсолютное большинство государств НАТО присутствовали на заседании на уровне представителей при НАТО, и лишь некоторые были представлены заместителями представителя.

Напомним, комментируя обстрел Украиной Санкт-Петербурга в дни ключевого международного события Путина, Рютте пошутил, что РФ нужно было разрешение Зеленского, как 9 мая.

Кроме того, Рютте рассказал о росте потерь России на войне и публично обратился к российской молодежи.

Генеральный секретарь НАТО и президент Украины также заявили, что ни одна из сторон не отказывается от необходимости вступления Украины в Альянс.