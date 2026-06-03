Зеленский: мы договорились о скорой поставке Patriot, решаем вопрос с финансированием

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали договоренности с США и партнерами о поставках новых систем Patriot, для которых сейчас срочно ищут деньги.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Киеве на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, эта договоренность изначально была согласована еще в 2025 году, но сейчас, когда дошло до выполнения, возникла проблема. Он отметил, что речь идет о поставках новых систем Patriot, а также вновь изготовленных ракет к ним. "Количество систем я не могу разглашать", – добавил президент.

По его словам, речь идет о сложной системе обмена, по которой другие страны уступили Украине свое место в очереди на новые системы ПВО.

"Очередь на системы Patriot измеряются в годах, этот новый пакет (заказанных систем. – "ЕП") мы могли бы получать примерно с 2030 года, что меня не устраивало... Поэтому была договоренность с некоторыми странами, которые могли бы нам отдать свою очередь, чтобы мы получили систему Patriot. Но вы можете взять эту очередь, только если вы проплатили контракт. И мы должны проплатить", – пояснил Зеленский.

По словам президента, с этой проплатой возникли проблемы из-за того, что правительство рассчитывало "на партнерские деньги", которые до сих пор не поступили. Как известно, с одобрением пакета помощи ЕС в начале года возникла проблема из-за венгерского вето.

"Мы должны что угодно сделать, но проплатить этот контракт. Иначе все системы и ракеты придут в 2030 году", – добавил президент.

По его словам, именно этим было обусловлено его жесткое заявление о возможных кадровых выводах из-за проблем с контрактом на Patriot.

"Я знаю, что сложно, но МИД, СНБО, Минобороны обязаны это сделать... Мы должны найти эти деньги. Не важно, где. Просто их найти. Потому что найти Patriot и найти очередь – сложнее", – добавил он.

Напомним, Швейцария заказала пять систем Patriot в 2022 году, сначала рассчитывая, что они будут поставлены в 2026-2028 годах, но этот срок был отсрочен на четыре-пять лет из-за войны в Украине.

В конце концов в мае Швейцария заявила, что рассмотрит возможность закупки систем противовоздушной обороны у других поставщиков.