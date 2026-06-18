Главы МИД Украины и Польши встретятся на публичной дискуссии YES в разгар спора стран

24 июня, накануне Конференции по вопросам восстановления Украины (URC), в Гданьске состоится публичное событие, которое соберет вместе должностных лиц Украины, Польши и ЕС.

Об этом "Европейской правде" сообщили в фонде Виктора Пинчука, который является организатором YES Dinner Discussion.

Событие, которое в этом году состоится перед началом URC и пройдет в открытом формате, называется "Что нужно Украине сейчас", и его темами являются долгосрочные обязательства по поддержке Украины после завершения войны, которые позволят обеспечить справедливый и длительный мир.

Дискуссия примечательна тем, что она станет площадкой для первого диалога министров иностранных дел Украины и Польши, Андрея Сибиги и Радослава Сикорского, после начала острой фазы исторического спора двух стран, которую запустило решение президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ССО наименование в честь Героев УПА.

Оба министра подтвердили свое участие в событии.

Также среди спикеров дискуссии ожидаются еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, вице-премьер Тарас Качка, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и др. Возможно участие премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире. "Европейская правда" будет участвовать в событии.

Читайте также интервью с предыдущей встречи YES: "Это полезно, что Украина настаивает на членстве в НАТО. Независимо от того, что будет с Альянсом".