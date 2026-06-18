Хегсет отметил "прогресс" инициативы PURL и достижения украинцев на поле боя

Инициатива США и НАТО PURL, благодаря которой европейские союзники закупают оружие в Соединенных Штатах для Украины, демонстрирует прогресс и закладывает основу для мира.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявил министр обороны США Пит Хегсет перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 18 июня.



Хегсет в Брюсселе отметил успехи механизма закупки американского оружия для Украины PURL.



"Относительно Украины также есть прогресс. Благодаря инициативе PURL президента Трампа союзники взяли на себя ведущую роль в финансировании поддержки обороны Украины. Украинцы держат оборону даже перед лицом длительных российских атак", – заявил Хегсет.



Он отметил, что Соединенные Штаты были убеждены, что "это возможно сделать, что наши союзники могут возглавить процесс и что это будет согласовано с обороной Украины".



"Это происходит, и это является подтверждением подхода президента Трампа, подхода, который заложит основу для мира", – подчеркнул министр обороны США.



Как передавала "Европейская правда", 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе продолжается заседание министров обороны НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже анонсировал, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое начнется во второй половине дня.



Рютте также рассказал, что встретился с Зеленским накануне, когда тот прилетел в Брюссель вечером 17 июня.



Также на полях встречи в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия уже в четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов.