Spiegel: США намерены существенно сократить военные взносы в НАТО

США намерены существенно сократить свои военные вклады в деятельность НАТО, в частности уменьшить количество вооружения и военнослужащих, предоставляемых для нужд Альянса.

Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Как указано в публикации, о соответствующих намерениях представитель главы Пентагона Пита Хегсета проинформировал других высокопоставленных чиновников стран-членов НАТО в конце прошлой недели.

Согласно этой информации, в рамках планирования вооруженных сил альянса Вашингтон намерен в дальнейшем значительно сократить количество ключевых военных ресурсов, предоставляемых НАТО, в частности американских истребителей, военных кораблей, беспилотников и самолетов-заправщиков.

Уже некоторое время США настаивают на перераспределении военного бремени в рамках Альянса. По предыдущей системе распределения США обеспечивали около половины военных мощностей.

В прошлую пятницу советник Хегсета Александр Велез-Грин впервые представил политическим директорам стран-членов НАТО цифры, которые точно определяют, как именно США это представляют.

По данным издания, предложения США относительно будущего планирования сил оказались более радикальными, чем ожидали европейцы.

Перед встречей европейские дипломаты предполагали, что изменения будут заключаться в незначительных корректировках со временем. Однако, по информации Spiegel, США, например, намерены предоставить НАТО значительно меньше стратегических бомбардировщиков. Также речь идет о сокращении американского вклада в виде истребителей на треть.

В то же время США четко дали понять, что в рамках НАТО они хотят сохранить ядерное сдерживание в Европе. Зато европейцы должны в основном взять на себя конвенционную оборону континента.

Соответственно, ВМС США должны предоставлять НАТО меньше эсминцев, сообщил американский представитель.

Кроме того, США вообще больше не хотят предоставлять подводные лодки на нужды НАТО. Европейцы также должны самостоятельно обеспечивать беспилотники для разведки.

По словам Велеза-Грина, союзников призывают как можно скорее заполнить возникающие пробелы. В то же время США готовы тесно сотрудничать со всеми партнерами по НАТО, которые сейчас будут действовать быстро.

Как отметил советник Гегсета, с точки зрения США запланированный шаг является логичным. Уменьшение американских возможностей является реалистичным и ответственным, ведь многие европейцы инвестируют больше в оборону и могут сделать больше, указал он.

США ожидают от европейцев конкретных шагов до начала июня на так называемой конференции по вопросам формирования сил.

Отмечается, что Вашингтон хотел бы представить новое распределение бремени на саммите НАТО в Анкаре в июле.

Комментируя это, пресс-секретарь генерального секретаря Марка Рютте заявила Spiegel, что в прошлом в планировании вооруженных сил НАТО существовала "чрезмерная зависимость" от США. Но теперь, по ее словам, Европа и Канада инвестируют больше в оборону, поэтому можно "переложить бремя ответственности".

"Изменения укрепляют НАТО, уменьшая чрезмерную зависимость от одного союзника", – сказала она.

Напомним, на фоне споров с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 тысяч американских военных из Германии.

Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.

Сообщали также, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

