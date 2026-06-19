Зеленский выдвинул Лукашенко ультиматум в отношении ретрансляторов для дронов

Президент Владимир Зеленский заявил, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко должен демонтировать ретрансляторы, которые корректируют российские атаки дронов по Украине – а если это не будет выполнено, то Украина сделает это самостоятельно.

Заявление Зеленского приводит агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения с территории Беларуси летели ракеты, убивавшие украинцев.

"Тогда он (Лукашенко. – Ред.) также звонил и извинялся, и говорил, что я это не контролировал, Россия действовала на своей территории. И, безусловно, я в это не верю, но он об этом уже говорил", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в пятницу в Киеве.

Глава государства отметил, что РФ сейчас будет продолжать подталкивать Лукашенко к войне, и тот сейчас "понимает, что Украина будет отвечать".

"Не нужно лишних слов. У него сегодня на его вышках стоят ретрансляторы – российские ретрансляторы, белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, именно по населению. Там у нас сейчас нет такого сильного фронта, где сталкиваются Украина и Беларусь. Там убивают мирных жителей. Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это убрать? Зачем слова о том, что он не хочет участвовать в войне? Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику", – сказал президент Украины.

Зеленский выразил убеждение, что Лукашенко хватит недели, чтобы сделать это.

"Я думаю, что ему недели хватит, чтобы это сделать. Почему я говорю „недели"? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", – сказал он.

Также президент Украины убежден, что Лукашенко может остановить поставки нефтепродуктов, которые используются российскими оккупантами в войне против Украины.

Как сообщалось, 16 июня Лукашенко извинился перед Зеленским за свои предыдущие резкие высказывания в его адрес и заверил, что никаких военных действий со стороны Беларуси, в частности с его стороны, ожидать не следует.

В мае Лукашенко пригрозил нанести удар по одной "очень серьёзной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска, после слов командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди об определении украинскими военными 500 целей на белорусской территории.