Лукашенко в ответ на слова "Мадьяра" о 500 целях в Беларуси: "У нас есть одна цель"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил нанести удар по одной "очень серьезной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска, после слов командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди об определении украинскими военными 500 целей на белорусской территории.

Заявление Лукашенко опубликовал близкий к нему Telegram-канал "Пул первого", сообщает "Европейская правда".

Командующий Бровди ("Мадьяр"), комментируя угрозы со стороны Беларуси, заявил, что военные уже определили 500 целей на территории этой страны. Он также призвал Лукашенко "не лезть в глаза". Лукашенко отреагировал на это заявление.

"Они, может, и определили 500 целей – спасибо, что у нас для них есть 500 целей – у нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси. Они это тоже понимают", – сказал он.

В своем заявлении Лукашенко также унизил украинских военных, назвав их "пушечным мясом".

"Он, видите ли, 500 целей видит – наверное, если не слеп, то и больше увидит – но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, которых выловили на улицах, бедняги-украинцы, и военные так называемой территориальной обороны, вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это же пушечное мясо", – заявил самопровозглашенный белорусский президент.

Он также отверг заявления президента Владимира Зеленского о военной угрозе со стороны Беларуси.

"Болтовня президента – пусть простит меня Владимир Александрович, но это какая-то чепуха – и позиция военных отличается. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят, это я знаю точно. Потому что они понимают, что это тысяча километров дополнительного фронта, граница, и непростая граница между Беларусью и Украиной. Им это нужно? Нет", – сказал Лукашенко.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье, 24 мая, предупредил белорусского диктатора Александра Лукашенко о более глубоком вмешательстве в войну России против Украины.

