Навроцкий постановил лишить Зеленского ордена из-за "героев УПА" и пригрозил в связи с ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Об этом Навроцкий объявил 19 июня вечером в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

В речи продолжительностью почти 13 минут Навроцкий заявил, что орден Белого Орла – это не обычная награда, а символ высочайшего доверия Польши, означающий особую связь с польским государством и особую благодарность народа.

"Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества... Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА", после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла", – заявил Навроцкий. Как подчеркивают польские СМИ, для вступления этого решения в силу необходимо одобрение премьер-министра Дональда Туска.

В своей речи Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности.

"Мы поддерживали и поддерживаем Украину, поскольку знаем, что российская агрессия представляет угрозу для безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось. Россия является агрессором, а Путин – преступник, несущий ответственность за развязывание войны, которая стала для Европы крупнейшим вооруженным конфликтом со времен окончания Второй мировой войны. За каждым бомбардированным жилым районом, за каждым ребенком, вынужденным бежать от войны, за каждой семьей, разлученной насилием, стоит решение, принятое в Кремле", – сказал польский лидер.

Навроцкий подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою независимость, а Польша остается защитником её суверенитета и территориальной целостности. Однако, по его словам, Польша будет последовательно защищать память своих граждан и достоинство собственных государственных символов и "не согласится на героизацию тех, кто убивал беззащитных польских гражданских лиц".

"Путь Украины к европейским структурам также требует готовности честно столкнуться со сложными страницами собственной истории. Объединенная Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны быть обязательными для всех. Для тех, кто этого не понимает, места в Европейском Союзе быть не может, и Польша, несомненно, этого не допустит", – заявил польский президент.

Навроцкий также подчеркнул, что для подавляющего большинства польского общества УПА остается прежде всего группировкой, ответственной за жестокие преступления, совершенные против польских граждан, и позиция польского государства по этому вопросу известна уже много лет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел намеренно оскорбить Польшу, присвоив украинскому подразделению название "Героев УПА", но, по мнению Туска, украинской стороне не хватает тактичности.

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