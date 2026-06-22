Фон дер Ляйен намекнула, что после открытия первого кластера Украина и Молдова уже разделены

После открытия первого кластера в переговорах о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы каждое государство-кандидат продолжит двигаться на пути к евроинтеграции своей скоростью, осуществляя различные реформы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении саммита Молдова-ЕС 22 июня.

С открытием первого переговорного кластера Украина и Молдова будут двигаться к вступлению в ЕС каждая со своей скоростью, заявила президент Еврокомиссии.

"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность за себя. Поскольку они должны внедрять реформы – а они должны внедрять различные реформы, в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим", – сказала фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос журналистов относительно перспектив дальнейшего открытия кластеров, она подчеркнула, что "говорит только о Молдове" (поскольку встреча со СМИ была посвящена саммиту Молдова-ЕС).

"Я считаю, что процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше для Молдовы, чем термин "как можно скорее" (as soon as possible. – "ЕП"). Потому что "как можно скорее" ни о чем не говорит. Но процесс, основанный на заслугах, четко указывает вам на основы нашей методологии, что было согласовано всеми 27 государствами-членами", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен повторила, что если в основе переговоров о вступлении "лежит процесс, основанный на заслугах, это гораздо лучше для Молдовы, потому что тогда они могут достичь результатов, а мы можем выполнить наше обещание".

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что является оппонентом открытия всех кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, а также что он имеет по этому поводу более сильную позицию, чем его предшественник Виктор Орбан.

Перед тем Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" быстрое вступление из решения саммита ЕС по Украине.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выражал надежду, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

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