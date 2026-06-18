Зеленский рассчитывает на открытие всех кластеров на переговорах с ЕС в ближайшие недели

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал в аудиокомментарии журналистам в четверг.

Зеленский находится в Брюсселе, где 18-19 июня пройдет саммит лидеров государств и правительств Европейского Союза. Комментируя движение Украины в ЕС, глава государства поблагодарил все страны Европейского Союза за открытие первого кластера.

"Это для нас серьезный шаг вперед. Мы не останавливаемся. Наше желание в ближайшие недели, месяцы – желательно, чтобы недели – безусловно, открыть и другие пять кластеров, чтобы все шесть кластеров открылись и открыли нам путь к будущему членству в ЕС. Будем работать ради этого", – сказал президент.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию кластеров 2-6 для Украины и Молдовы.

В то же время, по данным "ЕП", план Украины открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС в июле 2026 года может не сбыться из-за нехватки времени на необходимые переговоры и согласования.

Ранее стало известно, что неофициально в ЕС уже есть согласованная дата открытия пяти кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля.