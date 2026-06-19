Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" вопрос об ускоренном вступлении из решения саммита ЕС по Украине

Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что добился исключения из декларации саммита ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского правительства отметил, что итоговый документ "был существенно доработан по предложению Венгрии".

"Кроме того, в связи с процессом вступления Украины в ЕС по моей инициативе в последний момент из текста была исключена формулировка, указывавшая на ускорение вступления. Это было нелегко", – отметил он.

Мадьяр также добавил, что впервые за полтора года появилась возможность принять итоговую декларацию, одобренную всеми государствами-членами.

"Так бывает, когда кто-то приходит не только для того, чтобы угрожать и сеять страх, но и стремится найти компромисс", – подытожил премьер-министр Венгрии.

Ранее Мадьяр выразил сомнения со своей стороны и со стороны других государств относительно возможности срочного открытия остальных кластеров с Украиной.

Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию кластеров 2–6 для Украины и Молдовы. В то же время в ЕС не уверены, что Украина откроет кластеры в июле.

Подробности читайте в статье "Кластер наш! Что означает принятое в Люксембурге решение ЕС по Украине"