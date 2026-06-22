Заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других должностных лиц вернуть польские награды.

Об этом говорится в письме Каминьского украинскому послу, которое опубликовало издание 300Polityka, передает "Европейская правда".

Вице-маршалок Сената объяснил свое решение "действиями и заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, которые получили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинской политической элиты".

"Я принимал эти награды как выражение признания моей многолетней деятельности по развитию стратегического партнерства между Польшей и Украиной. Я получил их, в частности, за авторство первого в истории Европейского парламента отчета о членстве Украины в Европейском Союзе", – говорится в письме политика.

Он добавил, что Польша была "адвокатом Украины в Европе", а также оказывала политическую, экономическую и дипломатическую поддержку Киеву.

Чиновник заявил, что принимал награды как олицетворение общих ценностей между двумя государствами. Однако, отмечает Каминьский, он не может их хранить, поскольку "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".

"Польша не будет навязывать никому собственное видение истории. Однако Польша имеет такое же четкое право оценивать этот выбор. Если лиц, ответственных за массовые преступления против гражданского населения, признают национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность реагировать", – добавил Каминьский.

Заместитель председателя Сената написал, что это решение далось ему "с глубоким сожалением", но в то же время он убежден, что настоящее партнерство между народами "может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности".

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий раскритиковал представителей украинской власти из-за возвращения польских государственных наград.

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