У Навроцкого обвинили украинскую власть в неблагодарности из-за возвращения наград

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий раскритиковал представителей украинской власти из-за возвращения польских государственных наград.

Об этом говорится в его посте в Х, передает "Европейская правда".

После решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла украинские экс-президенты и дипломаты решили вернуть свои награды.

"Представители украинской власти с легкой рукой возвращают польские награды, забывая, что именно эти руки тянулись за помощью, и эта помощь поступила из польских рук: от правительства Польши, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и миллионов поляков", – прокомментировал Богуцкий.

Свое сообщение он сопроводил отрывком из стихотворения поэта Людвика Кропиньского "О неблагодарности".

Ранее президент Владимир Зеленский провел параллели между действиями Кароля Навроцкого и экс-премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что он использует украинскую тематику в политических интересах.

В канцелярии президента Польши объяснили, почему отобранная у Зеленского награда до сих пор остается у таких фигур, как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали возвращение ордена по почте дополнительным оскорблением и сравнили наименование в честь УПА с тем, если бы в Германии какое-то подразделение назвали в честь "героев СС".

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