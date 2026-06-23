Турция прокомментировала удар по ее торговому судну в Черном море

Турция сообщила о двух пострадавших гражданах в результате удара беспилотниками по судну в собственности турецкой компании, которое находилось недалеко от порта Черноморска, и отмечает, что сообщила "обеим сторонам" о своей обеспокоенности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Турции от 22 июня.

В МИД Турции подтвердили, что утром 22 июня судно в собственности турецкой компании, которое ходит под флагом Панамы, попало под удар беспилотниками неподалеку от украинского Черноморска, в результате чего получили ранения двое членов экипажа-граждан Турции.

Regarding the Attack on a Turkish-Owned Dry Cargo Vessel in the Black Sea https://t.co/nBmepXXKCT pic.twitter.com/jbFkiRLboA – Turkish MFA (@MFATurkiye) June 22, 2026

В заявлении отметили, что турецкое посольство в Киеве и генконсульство в Одессе держат на контроле ситуацию с пострадавшими гражданами.

"Наша обеспокоенность по поводу этих ударов, угрожающих нашим интересам в Черном море и региональной безопасности в результате эскалации в российско-украинской войне, сообщена органам власти обеих стран. Обеспечение безопасности судоходства для гражданских судов в Черном море остается одним из ключевых приоритетов для нашей страны. Призываем все соответствующие стороны принять меры для деэскалации напряжения в регионе", – отметили в МИД Турции.

Напомним, 22 июня украинские органы власти сообщили, что под удары РФ в Черном море попали три гражданских судна.

На турецком сухогрузе погиб член экипажа-гражданин Египта, остальную команду – граждан Турции и Индии – спас украинский флот. Экипажи других двух судов не пострадали.