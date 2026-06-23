Туреччина прокоментувала удар по її торговому судну у Чорному морі

Туреччина повідомила про двох постраждалих громадян внаслідок удару безпілотниками по судну у власності турецької компанії, яке перебувало неподалік порту Чорноморська, та зазначає, що повідомила "обидві сторони" про своє занепокоєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС Туреччини від 22 червня.

В МЗС Туреччини підтвердили, що вранці 22 червня судно у власності турецької компанії, що ходить під прапором Панами, потрапило під удар безпілотниками неподалік українського Чорноморська, власлідок чого отримали поранення двоє членів екіпажу-громадян Туреччини.

Regarding the Attack on a Turkish-Owned Dry Cargo Vessel in the Black Sea https://t.co/nBmepXXKCT pic.twitter.com/jbFkiRLboA – Turkish MFA (@MFATurkiye) June 22, 2026

У заяві зазначили, що турецьке посольство у Києві та генконсульство в Одесі тримають на контролі ситуацію з постраждалими громадянами.

"Наші занепокоєння щодо цих ударів, що загрожують нашим інтересам у Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації у російсько-українській війні, повідомлено органам влади обох країн. Забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден у Чорному морі залишається одним з ключових пріоритетів для нашої країни. Закликаємо усі відповідні сторони вжити заходів для деескалації напруги у регіоні", – зазначили в МЗС Туреччини.

Нагадаємо, 22 червня українські органи влади повідомили, що під удари РФ у Чорному морі потрапили три цивільних судна.

На турецькому суховантажі загинув член екіпажу-громадянин Єгипту, решту команди – громадян Туреччини та Індії – врятував український флот. Екіпажі інших двох суден не постраждали.