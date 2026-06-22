Сибига: в Чёрном море под удар РФ попало турецкое судно, есть погибший
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что среди судов, пострадавших от ударов РФ в Чёрном море за последнюю ночь, – турецкий сухогруз.
Об этом он сообщил в своём X, пишет "Европейская правда".
Сибига заявил, что ночью 22 июня Россия нанесла удар по турецкому сухогрузу в Чёрном море.
Overnight, Russia attacked a Türkiye-owned dry cargo vessel in the Black Sea. And it did so right after a high-level Turkish visit to Russia.
A clear demonstration that Russia’s words cannot be trusted. Russia remains the main threat to the Black Sea security and prosperity.… pic.twitter.com/a3BSNyHsqM– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 22, 2026
"И это произошло непосредственно после визита турецкой делегации высокого уровня в Россию (на уровне главы МИД. – "ЕП"). Это явная демонстрация того, что словам России нельзя доверять. Россия остается главной угрозой для безопасности и процветания в Черном море", – заявил министр иностранных дел Украины.
Сибига рассказал, что украинский флот спас экипаж пострадавшего судна, преимущественно граждан Турции и Индии. Один член экипажа, гражданин Египта, погиб.
Под российские удары попали также два других судна – под флагами Палау и Белиза, их экипажи не пострадали.
"Информируем все страны и организации об этой наглой атаке на международное право и свободу навигации. Это требует решительной и принципиальной реакции со стороны международного сообщества и Международной морской организации", – отметил Сибига.
В начале июня турецкое рыболовное судно подверглось обстрелу вблизи оккупированного Крыма.
В середине июня российский фрегат произвел предупредительные выстрелы по гражданской яхте в Ла-Манше.