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Сибига: в Чёрном море под удар РФ попало турецкое судно, есть погибший

Новости — Понедельник, 22 июня 2026, 10:21 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что среди судов, пострадавших от ударов РФ в Чёрном море за последнюю ночь, – турецкий сухогруз.

Об этом он сообщил в своём X, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что ночью 22 июня Россия нанесла удар по турецкому сухогрузу в Чёрном море.

"И это произошло непосредственно после визита турецкой делегации высокого уровня в Россию (на уровне главы МИД. – "ЕП"). Это явная демонстрация того, что словам России нельзя доверять. Россия остается главной угрозой для безопасности и процветания в Черном море", – заявил министр иностранных дел Украины.

Сибига рассказал, что украинский флот спас экипаж пострадавшего судна, преимущественно граждан Турции и Индии. Один член экипажа, гражданин Египта, погиб.

Под российские удары попали также два других судна – под флагами Палау и Белиза, их экипажи не пострадали.

"Информируем все страны и организации об этой наглой атаке на международное право и свободу навигации. Это требует решительной и принципиальной реакции со стороны международного сообщества и Международной морской организации", – отметил Сибига.

В начале июня турецкое рыболовное судно подверглось обстрелу вблизи оккупированного Крыма.

В середине июня российский фрегат произвел предупредительные выстрелы по гражданской яхте в Ла-Манше.

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