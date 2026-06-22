Во Франции от сильной жары погибли двое детей, которых обнаружили в автомобиле

Двоих детей в возрасте двух и четырех лет нашли мертвыми в семейном автомобиле в Карпантре на юго-востоке Франции; по данным прокуратуры, причиной их смерти могла стать жара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Мать детей находится под наблюдением врачей и пока не давала показаний, уточнила прокурор.

Пожарные департамента Воклюз сообщили, что обнаружили "двоих детей с остановкой сердечно-сосудистой деятельности после получения вызова около 13:20".

По информации источника в полиции, приведенной Figaro, 33-летняя мать возвращалась с покупок, когда ее двое детей, вероятно, самостоятельно залезли в автомобиль и оказались запертыми внутри.

"Причины смерти пока не установлены, но основное внимание уделяется версии, связанной с жарой", – заявила прокурор Карпантраса Элен Мурж.

Во Франции уже несколько дней держится крайне жаркая погода на всей территории страны, а в ближайшие дни ожидается усиление жары местами до 45 °C.

Из-за жары закроют 845 учебных заведений, еще 1800 изменят расписание занятий; также ввели ограничения на употребление алкоголя.