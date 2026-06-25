Трамп заявил, что Зеленский "неплохо справляется" в войне с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "неплохо справляется" в войне с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в ответ на вопросы СМИ во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трампа спросили, считает ли он, что Зеленский "сейчас побеждает".

"Как не смотреть на это, он справляется достаточно хорошо. По меньшей мере, он держится. С обеих сторон погибает много людей, но, думаю, он хорошо справляется", – ответил он.

"Он смелый. У него отличная техника, но у него и замечательные люди, у него есть бойцы", – добавил Трамп.

Перед этим СМИ неофициально узнали, что во время разговора на полях саммита "Группы семи" Трамп сказал Зеленскому, что был поражен последними военными успехами Украины.

В Госдепе США также заявили, что Украина на данный момент имеет преимущество в войне.

Это является ощутимым изменением риторики администрации Трампа и самого американского президента в вопросе российско-украинской войны.