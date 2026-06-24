В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну

В Государственном департаменте США полагают, что Украина сейчас находится в той фазе, когда она выигрывает войну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил Джереми Левин, заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания, на дискуссии YES, организованной в Гданьске накануне URC-2026 фондом Виктора Пинчука.

По словам заместителя главы Госдепа, Украина сейчас многое делает для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге выиграть её. По его оценке, уже сейчас ситуацию удалось переломить.

"На данный момент мы находимся в положении, когда Украина выигрывает войну", – сказал представитель Госдепа США.

Он отметил, что ранее украинские силы на поле боя ждали зимы, поскольку россияне в это время не наступали и делали паузу. Сейчас, по его словам, происходит обратное: украинцы находятся в наступлении, а россияне ждут зимы.

В то же время, как подчеркнул Левин, даже этой зимой украинцам удалось "изменить динамику", поскольку зимой украинцы наносили удары по российской инфраструктуре на территории РФ.

"Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя", – констатировал также Левин.

Он также напомнил, что США рассматривают возможность отмены исключения из санкций в отношении российской нефти, и заверил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с европейскими партнерами в вопросе санкций.

По данным FT, на прошлой неделе во Франции на саммите G7 президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что он был впечатлен последними военными успехами Киева.

СМИ также сообщали, что Трамп в частной беседе посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.