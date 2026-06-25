СМИ: Британия может продать нефть с захваченного российского танкера в пользу Украины

Правительство Великобритании рассматривает план продажи 98 тысяч тонн сырой российской нефти с захваченного Лондоном танкера "теневого флота" для передачи средств Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию The Telegraph.

Правительство Британии может провести аукцион по продаже 98 тысяч тонн российской нефти, находящейся на борту танкера "теневого флота" SMYRTOS, которое 14 июня было остановлено Королевской морской пехотой в Ла-Манше.

С момента задержания судно стоит на якоре у побережья Веймута под контролем Министерства обороны. Капитану танкера Аджаю Панту, гражданину Индии, предъявлено обвинение в уклонении от санкций.

Источники сообщают, что танкер в конце концов будет отпущен, как только детективы Национального агентства по борьбе с преступностью завершат расследование.

Однако чиновники считают, что 98 тысяч тонн сырой нефти, находящихся на судне, теперь юридически принадлежат Великобритании, и британское правительство может их использовать или продавать.

Министры рассматривают предложения по продаже нефти, рыночная стоимость которой составляет около 35 млн фунтов стерлингов, и использование полученных средств для финансирования военных нужд Украины. Этот план, который находится на начальной стадии, может предусматривать перевод средств непосредственно Киеву или их использование для закупки оборудования, которое направляется на передовую.

Второй вариант предусматривает переработку нефти в Великобритании и использование ее для отопления домов, хотя пока непонятно, как она будет передана из государственной собственности в руки энергетической компании.

Напомним, 14 июня британские военные впервые перехватили танкер "теневого флота" РФ. Задержание судна SMYRTOS ознаменовало значительное обострение борьбы Великобритании против российского "теневого флота".

Правительственные источники заявили, что рейд на танкер был "только началом" и что Британия будет продолжать преследовать суда, которые нарушают санкции и курсируют в Ла-Манше.

В марте премьер-министр Британии Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранители Великобритании теперь смогут перехватывать суда, которые попали под санкции Британии и проходят транзитом через британские воды.

Больше об этом читайте в статье Русофобия для борьбы с кризисом: почему правительство Британии решилось захватить российский танкер.