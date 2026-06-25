ЗМІ: Британія може продати нафту із захопленого російського танкера на користь України

Уряд Великої Британії розглядає план продажу 98 тисяч тонн сирої російської нафти із захопленого Лондоном танкера "тіньового флоту" для передачі коштів Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню The Telegraph.

Уряд Британії може провести аукціон з продажу 98 тисяч тонн російської нафти, що перебуває на борту танкера "тіньового флоту" SMYRTOS, яке 14 червня було зупинено Королівською морською піхотою в Ла-Манші.

З моменту затримання судно стоїть на якорі біля узбережжя Веймута під контролем Міністерства оборони. Капітану танкера Аджаю Панту, громадянину Індії, висунуто звинувачення в ухиленні від санкцій.

Джерела повідомляють, що танкер зрештою буде відпущено, щойно детективи Національного агентства з боротьби зі злочинністю завершать розслідування.

Однак посадовці вважають, що 98 тисяч тонн сирої нафти, що знаходяться на судні, тепер юридично належать Великій Британії, і британський уряд може їх використовувати або продавати.

Міністри розглядають пропозиції щодо продажу нафти, ринкова вартість якої становить близько 35 млн фунтів стерлінгів, та використання отриманих коштів для фінансування військових потреб України. Цей план, який перебуває на початковій стадії, може передбачати переказ коштів безпосередньо Києву або їх використання для закупівлі обладнання, що надсилається на передову.

Другий варіант передбачає переробку нафти у Великій Британії та використання її для опалення домівок, хоча поки що незрозуміло, як її буде передано з державної власності в руки енергетичної компанії.

Нагадаємо, 14 червня британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ. Затримання судна SMYRTOS ознаменувало значне загострення боротьби Великої Британії проти російського "тіньового флоту".

Урядові джерела заявили, що рейд на танкер був "лише початком" і що Британія продовжуватиме переслідувати судна, які порушують санкції та курсують у Ла-Манші.

У березні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Більше про це читайте у статті Русофобія для боротьби з кризою: чому уряд Британії зважився захопити російський танкер.