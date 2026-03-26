Вооруженным силам Британии разрешили абордаж судов "теневого флота" РФ в британских водах

Британские военные смогут высаживаться на суда так называемого "теневого флота" РФ, проходящие транзитом через британские воды

Об этом говорится в сообщении британского правительства, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранители Великобритании теперь смогут перехватывать суда, которые попали под санкции Британии и проходят транзитом через британские воды.

Это произошло после того, как Королевский флот поддержал союзников в мониторинге и отслеживании нескольких кораблей "теневого флота", чтобы сделать возможным их перехват в европейских и средиземноморских водах в течение последних недель.

Этот шаг в британском правительстве назвали последним ударом по "теневому флоту" России, который подпитывает варварскую войну РФ, и происходит он в то время, когда премьер-министр прибывает на саммит Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки 26 марта, чтобы обсудить безопасность в регионе и то, как партнеры могут бороться со все более агрессивной Россией.

Ряд стран-членов JEF, в том числе Финляндия, Швеция и Эстония, провели операции против подозреваемых нелегальных судов "теневого флота" в Балтийском море, перекрыв критические морские пути для злонамеренных операций России.

Присоединившись к партнерам JEF в перехвате таких судов, Великобритания еще больше подавит "теневой флот", закрыв британские воды, в том числе Ла-Манш, для судов, подпадающих под санкции.

Это в свою очередь заставит операторов либо переориентироваться на более длинные, финансово болезненные маршруты, либо рисковать быть задержанными британскими силами.

"Путин потирает руки от войны на Ближнем Востоке, потому что думает, что более высокие цены на нефть позволят ему набить карманы. Вот почему мы преследуем его "теневой флот" еще настойчивее, не только обеспечивая безопасность Британии, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине", – заявил Стармер.

Как отмечается, в течение последних недель военные и правоохранители готовились к различным сценариям, включая абордаж судов, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичное всеобъемлющее наблюдение, чтобы избежать захвата.

"Каждое судно будет индивидуально рассматриваться правоохранителями, военными и специалистами энергетического рынка, прежде чем будет дана рекомендация министрам и проведена операция. После задержания судна против его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного законодательства Великобритании", – заявили в британском правительстве.

20 марта стало известно, что Франция при поддержке Великобритании задержала в Средиземном море судно Deyna, которое принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.

А 22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер Grinch из-за требований законодательства.

СМИ сообщали, что страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" России.