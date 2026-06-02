ЕС будет решать, продлевать ли временную защиту для украинцев, в июле

Европейский Союз планирует принять решение относительно статуса украинских беженцев после марта 2027 года, в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили дипломатические источники ЕС.



"Я думаю, что эти решения (относительно временной защиты для украинцев. – "ЕП") будут приняты в сентябре, хотя возможно, что это произойдет раньше, в июле", – заявил высокопоставленный дипломат ЕС.



Он напомнил, что вопрос статуса украинцев после марта 2027 года будет рассмотрен министрами внутренних дел ЕС в Брюсселе 4 июня во время рабочего ланча.



"Мы не предусматриваем принятия никаких решений на этом этапе", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он отметил, что обсуждение дальнейшего статуса украинских беженцев в ЕС на данный момент еще находится на начальном этапе.



Еврокомиссия еще не вышла с конкретным предложением относительно дальнейших шагов, но планируется, что соответствующий документ подготовят по результатам обсуждений с государствами-членами после 4 июня.



Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Изначально она была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас директива действует до 4 марта 2027 года.



Как сообщала "Европейская правда", 4 июня на заседании Совета ЕС по внутренним делам будет обсуждено возможное продление временной защиты для украинцев в ЕС и другие варианты обеспечения их легального пребывания в Евросоюзе, однако решение в этот день приниматься не будет.



Также стало известно, что Польша поддерживает идею исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты ЕС, которую сейчас обсуждают страны-члены.



Следует заметить, что отдельные национальные правительства уже начали рассматривать ужесточение правил для украинцев относительно получения временной защиты. Дания, кроме ограничений для мужчин 23-60 лет, рассматривает приостановку предоставления временной защиты на общих основаниях для новоприбывших из 14 регионов, "которые меньше пострадали от военных действий".