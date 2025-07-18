Во французском городе суд отменил запрет на ношение буркини на пляжах

Административный суд Ниццы в пятницу приостановил действие постановления мэра города Мандельье-ла-Напуль, запрещавшего ношение одежды религиозного характера на пляжах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Постановление главы Манделье-ла-Напуль, опубликованное в начале недели, запрещало доступ на городские пляжи людям, носящим "купальную одежду, явно демонстрирующую религиозную принадлежность", такую как буркини.

Обосновывая такой шаг, городские власти называли опасения массовых беспорядков и несколько инцидентов прошлого года, связанных с ношением религиозной одежды в общественных местах.

Но административный суд признал, что запрет является "серьезным и незаконным" нарушением трех основных свобод: "свободы передвижения, свободы совести и личной свободы".

По мнению суда, муниципалитет Манделье-ла-Напуль не предоставил достаточных доказательств, чтобы обосновать наличие реальной угрозы нарушению общественного порядка.

Городской совет, однако, еще может обжаловать это решение.

Дебаты о буркини активизировались во Франции с 2016 года, когда один из южных городов попытался запретить буркини на общественных пляжах. Тогда высший админсуд отменил это решение как посягательство на фундаментальные свободы.

Ношение в общественных местах наиболее закрытой мусульманской одежды для женщин, никаба и бурки, во Франции запретили с 2010 года.

Франция – одна из европейских стран с самой многочисленной мусульманской общиной, ориентировочно 5 миллионов человек.

В прошлом году во Франции административный суд в Бастии, что на острове Корсика, приостановил действие распоряжения муниципалитета Леччи о запрете на посещение пляжей лицами, носящими "религиозную одежду".