Еврокомиссар Кос едет в Молдову с двухдневным визитом

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос посетит Молдову с двухдневным визитом.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В течение 4-5 июня Марта Кос будет находиться с визитом в Молдове, во время которого будут говорить о прогрессе в евроинтеграционных реформах и ситуации с безопасностью.

В четверг еврокомиссар встретится с президентом Молдовы Майей Санду, после чего планируется совместная пресс-конференция. Далее запланирован рабочий обед с премьером Александру Мунтяну и другими членами правительства, во время которого будут говорить о выполнении "плана роста" и влиянии на положение Молдовы российско-украинской войны и войны на Ближнем Востоке.

В этот же день состоится открытие первой Инвестиционной конференции Молдова-ЕС, а в пятницу – цифрового саммита-2026.

Также на пятницу запланированы встречи еврокомиссара со спикером парламента, членами парламентского евроинтеграционного комитета и представителями оппозиции; встречи с представителями местного самоуправления по реформам в этой сфере.

Как известно, Украина и Молдова надеются на открытие в июне первых кластеров во вступительных переговорах с ЕС. Межправительственная конференция может состояться 15 или 16 июня. По данным источников, пока речь идет об открытии только первого кластера "Основы".

Украина призывает в июне открыть все кластеры в ее вступительных переговорах.

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