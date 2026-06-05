Порт в Румынии эвакуировали из-за дрона, взорвавшегося возле нефтяного терминала
Порт Констанцы в Румынии был срочно эвакуирован после того, как там произошел взрыв морского беспилотника.
Об этом сообщает издание Digi24, передает "Европейская правда".
Инцидент произошел утром в пятницу вблизи причалов № 77-78 порта Констанца. Власти ввели в действие "красный" план реагирования. Порт эвакуировали, а местным жителям посоветовали найти укрытие.
Источники сообщили Digi24, что дрон застрял в дамбе для защиты от загрязнения, в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.
A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania– Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026
Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ
По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет. Издание пишет, что дрон был украинским и переносил десятки килограммов взрывчатки. Его подрыв не был контролируемым. Остается неизвестным, как беспилотник попал в румынский порт.
Президента Никушора Дана проинформировали об инциденте на борту самолета Spartan, которым он направляется в Черногорию на саммит ЕС – Западные Балканы. Исполняющему обязанности премьер-министра Илие Боложану также сообщили о ситуации, он должен посетить Министерство внутренних дел.
О взрыве неизвестного морского дрона в порту Констанцы в пятницу сообщило Минобороны Румынии.
Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое жителей.
Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии.
Подробнее читайте в статье "Россия нас тестирует". Объяснение из Румынии, почему удар дрона был преднамеренным и какие будут последствия.