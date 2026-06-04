Почему арест судна "Caffa" является плохой новостью для России и какими могут быть последствия

История с российским сухогрузом "Caffa", который шведский суд недавно арестовал в Балтийском море, – это гораздо больше, чем просто очередная хорошая новость о блокировании российских активов.

Это реальный пример того, как мир может и должен наказывать Россию за обход санкций.

По сути, мы впервые протестировали и запустили в действие уникальную юридическую модель, способную не просто создавать россиянам временные неудобства, а реально конфисковывать у них флот.

Ранее алгоритм противодействия морским махинациям Кремля выглядел довольно ограниченно.

О том, в чем уникальность случая с судном Caffa, читайте в колонке уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка Арест Caffa как прецедент: как Украина может помочь партнерам остановить "теневой флот" РФ. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что это дело стало прецедентом, потому что сработала совершенно новая комбинация: украинское уголовное производство плюс юридически значимое действие страны-партнера.

По его словам, украинские спецслужбы и правоохранительные органы – СБУ, ГУР, СЗР, Офис генерального прокурора, а также Офис президента и МИД – собрали солидную доказательную базу в отношении этого судна и передали её шведским коллегам.

"И шведский суд не просто согласился с нашими аргументами – он признал, что действия этого судна могут квалифицироваться как военное преступление по факту незаконного въезда на оккупированную территорию с целью причинения вреда государству (ст. 332-1 УК Украины). Сначала судно задержали, теперь есть полноценный арест, а дальше – перспектива передачи сухогруза Украине после соответствующего решения нашего суда", – пишет Владислав Власюк.

Фактически впервые украинское уголовное производство стало основанием для ареста судна в иностранной юрисдикции с перспективой его дальнейшей передачи Украине.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики подчеркивает, что действия шведских правоохранительных органов и суда фактически создали важный практический прецедент.

"Если такой подход будет применен к делам, связанным с теневым флотом, риски для операторов российских танкеров существенно возрастут. Речь пойдет уже не только о санкционных ограничениях, но и о перспективе ареста активов в юрисдикциях стран-партнеров", – объясняет Владислав Власюк.

По его мнению, для того, чтобы эта конструкция стала максимально репрезентативной, быстрой и безупречной с точки зрения международного права, Украине крайне необходимо сделать один внутренний шаг – криминализировать обход санкций на законодательном уровне.

"Евросоюз уже закрепил уголовную ответственность за обход санкций в своих директивах. Если Украина примет такое решение у себя, мы получим полную синхронизацию правовых систем. Наши запросы больше не будут рассматриваться месяцами из-за согласования юридических терминов", – отмечает автор колонки.

Подробнее – в колонке Владислава Власюка Арест Caffa как прецедент: как Украина может помочь партнерам остановить "теневой флот" РФ.