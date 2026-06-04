Чому арешт судна Caffa є поганою новиною для Росії і які можуть бути наслідки

Історія з російським суховантажем Caffa, яке шведський суд заарештував нещодавно у Балтійському морі – це набагато більше, ніж просто чергова успішна новина про блокування російських активів.

Це реальний приклад того, як світ може і повинен карати Росію за обхід санкцій.

По суті, ми вперше протестували і запустили в дію унікальну юридичну модель – яка спроможна не просто створювати росіянам тимчасові незручності, а реально конфісковувати у них флот.

Раніше алгоритм протидії морським махінаціям Кремля виглядав досить обмежено.

Про те, в чому унікальність випадку з судном Caffa, читайте в колонці уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка Арешт Caffa як прецедент: як Україна може допомогти партнерам зупинити "тіньовий флот" РФ. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки наголошує, що ця справа стала прецедентом, тому що спрацювала абсолютно нова зв'язка: українське кримінальне провадження плюс юридично значима дія країни-партнера.

За його словами, українські спецслужби та правоохоронці – СБУ, ГУР, СЗР, Офіс Генпрокурора, а також Офіс Президента та МЗС – зібрали серйозну доказову базу щодо цього судна і передали шведським колегам.

"І шведський суд не просто погодився з нашими аргументами – він визнав, що дії цього судна можуть кваліфікуватися як воєнний злочин за фактом незаконного в’їзду на окуповану територію з метою заподіяння шкоди державі (ст. 332-1 КК України). Спочатку судно затримали, тепер є повноцінний арешт, а далі – перспектива передачі суховантажу Україні після відповідного рішення нашого суду", – пише Владислав Власюк.

Фактично вперше українське кримінальне провадження стало підставою для арешту судна в іноземній юрисдикції з перспективою його подальшої передачі Україні.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики підкреслює, що дії шведських правоохоронних органів і суду фактично створили важливий практичний прецедент.

"Якщо такий підхід буде застосовано до справ, пов'язаних із тіньовим флотом, ризики для операторів російських танкерів зростуть принципово. Йтиметься вже не лише про санкційні обмеження, а й про перспективу арешту активів у юрисдикціях країн-партнерів", – пояснює Владислав Власюк.

На його думку, для того, щоб ця конструкція стала максимально репрезентативною, швидкою і бездоганною з точки зору міжнародного права, Україні критично необхідно зробити один домашній крок – криміналізувати обхід санкцій на законодавчому рівні.

"Євросоюз уже закріпив кримінальну відповідальність за обхід санкцій у своїх директивах. Якщо Україна ухвалить таке рішення у себе, ми отримаємо повну синхронізацію правових систем. Наші запити більше не розглядатимуться місяцями через узгодження юридичних термінів", – зазначає автор колонки.

Докладніше – в колонці Владислава Власюка Арешт Caffa як прецедент: як Україна може допомогти партнерам зупинити "тіньовий флот" РФ.