Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого судна Сaffa

Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом підсанкційного судна Caffa, яке вважають причетним до перевезень викраденого з окупованих територій України зерна – проте рішення ще може бути оскаржене.

Про це повідомляють шведські ЗМІ, зокрема TV4 та Sveriges Radio.

Шведський суд ухвалив рішення про те, що затримане у березні судно Caffa, яке вже кілька місяців стоїть у порту Треллеборга, має бути передане Україні. Це ймовірно перший подібний прецедент.

Державний прокурор Хокон Ларссон зазначив, що окружний суд погодився з оцінкою прокурорів і це задовільний результат.

Суд у своєму рішенні аргументує, що арешт судна має достатнє юридичне обгрунтування і усі передумови для його видачі Україні виконано. Відзначають, що певні слідчі дії могли б здійснюватися і за умови подальшого перебування судна у Швеції, але тоді можуть виникнути інші виклики. Одночасно зазначають, що якби розслідування – яке ведеться щодо судна в Україні – відбувалося у Швеції, факти ймовірно підпадали би під статті щодо воєнних злочинів, зокрема щодо розграбування.

Прокурор Ларссон зазначив, що до остаточного набуття чинності рішення суду судно не може бути передане Україні – інша сторона має ще три тижні для подання апеляції.

Зазначимо, при цьому українські посадовці, зокрема генпрокурор Руслан Кравченко, повідомляють про рішення шведського суду як затвердження арешту судна Caffa – також підтверджуючи, що це перший випадок такого рішення іноземного суду щодо підозрюваного судна за запитом української прокуратури.

В Офісі генпрокурора "Українській правді" уточнили, що питання передачі судна Україні "ще не вирішено".

Нагадаємо, Швеція зупинила і затримала судно Caffa у водах Балтійського моря 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. 29 квітня судно заарештували.

За даними України, судно було причетне до перевезень краденого зерна з окупованих територій, у зв’язку з чим перебуває під санкціями та відповідним розслідуванням.

На початку травня команді судна, переважно росіянам, дозволили залишити Швецію у супроводі прикордонників, а заарештоване Caffa залишилося стояти на якорі у порту.