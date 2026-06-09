Рада приняла спорный "евроинтеграционный" законопроект о судебной реформе

Верховная Рада Украины во вторник окончательно приняла спорный законопроект №13165-2 о декларациях и семейных связях судей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

9 июня Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в закон Украины "О судебной системе и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и семейных связей судей №13165-2.

"За" проголосовали 242 депутата, четверо – воздержались, против не было ни одного голоса, не голосовали – 62.

Этот проект, несмотря на отметку евроинтеграционного, вызывает критику в экспертном сообществе. В частности, в организации DEJURE настаивают, что он не решает проблему, из-за которой был разработан.

Также изменение правил относительно деклараций добропорядочности является требованием так называемого "плана Качки-Кос" (пункта 8) – однако принятый законопроект прямо противоречит требованиям этого пункта. В частности, план требует "временного привлечения независимых международных экспертов" для проверки деклараций судей Верховного Суда. Подобных норм в принятом проекте нет

Впрочем, не исключено, что Еврокомиссия засчитает выполнение этого требования для разблокирования части замороженных средств ЕС, поскольку за принятие выступала еврокомиссар Марта Кос во время визита в Киев 9 июня.

Пока неизвестно, будет ли Еврокомиссия требовать от Киева внесения необходимых изменений для того, чтобы исправить эту "реформу" с целью ее соответствия фундаментальным критериям Евросоюза.