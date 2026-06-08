Кос предупредила депутатов о потере 300 млн евро из-за реформы, которую они затягивают

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что во время встречи в Верховной Раде передала депутатам "четкое" предупреждение о последствиях для бюджета в случае, если они не проголосуют за одну из реформ в сфере правосудия.

Об этом она заявила журналистам в Киеве, комментируя прошедшие переговоры, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссар подчеркнула, что на встрече в парламенте также присутствовали представители оппозиции, поскольку, по ее словам, "критическая оппозиция тоже является частью процесса вступления". В Раде уточнили, что во встрече приняли участие представители руководства всех фракций, а также комитетов по евроинтеграции, правовой политике, антикоррупционной политике и экономическому развитию.

Кос подчеркнула, что подняла на этой встрече вопрос об одной из реформ в рамках программы Ukraine Facility, из-за которой Украина может потерять часть безвозвратного финансирования от ЕС.

"Сегодня я очень прямо предупредила коллег в парламенте, что по системе, по которой мы работаем, "льготный период" (отведенный для проведения части реформ) скоро закончится", – заявила она, отметив, что речь идет об обязательстве Украины изменить правила проверки деклараций добропорядочности судей.

"Если реформы в отношении деклараций добропорядочности судей не будут проведены до конца сентября – то несколько сотен миллионов евро будут потеряны. Именно потеряны, мы не сможем их передать. Я прямо сказала об этом вашим парламентариям: я могу вас понять (относительно сложности проведения реформ – ЕП), но у нас также есть свои правила. Страны ЕС выделяют деньги налогоплательщиков, и мы должны отчитываться, как они расходуются", – передала еврокомиссар.

Марта Кос, впрочем, выразила надежду, что необходимые реформы будут реализованы и Украина не потеряет эти средства.

В качестве примера она привела события сентября, когда депутаты после разъяснений Брюсселя приняли несколько реформ в рамках программы Ukraine Facility.

"Мое письмо в Раду позволило добиться значительного прогресса, и благодаря этому мы смогли перечислить в бюджет Украины 2,8 млрд евро", – отметила она. "Европейская правда" рассказывала об этом письме, в котором Еврокомиссия передала в ВР список из 11 законов, принятие которых позволит Украине получить финансирование. Тогда Рада приняла большую часть из них.

По программе Ukraine Facility, предусматривающей финансирование после проведения реформ, у Украины есть два наиболее просроченных показателя, которые должны были быть выполнены в 1-2 кварталах 2025 года. Одна из них предусматривала увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда, вторая – пересмотр деклараций добропорядочности судей; каждая из этих реформ должна принести в бюджет около 300 млн евро грантового финансирования. Впрочем, набор в ВАКС находится на завершающей стадии, и в мае 22 судьи уже подтвердили свою способность осуществлять правосудие; как ожидается, этот показатель будет признан выполненным.

Ранее вице-премьер Качка заявил Кос, что Украина находится на финальном этапе по всем реформам в сфере верховенства права.

Также известно, что Кос в Киеве рассказала об ожидаемых сроках вступительных переговоров с ЕС.