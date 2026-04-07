Выборы в Народное собрание Гагаузии отложили из-за несоответствия законодательству Молдовы

Апелляционная палата Кагула приостановила решение Народного собрания (парламента) молдовской автономии Гагаузия о проведении выборов, назначенных на 21 июня.

Об этом пишут Nokta и Newsmaker, передает "Европейская правда"

Апелляционная палата Кагула удовлетворила требование Госканцелярии и приостановила решение Народного собрания Гагаузии, принятое 17 марта.

Как отмечается, речь идет о постановлениях о назначении даты выборов на 21 июня, формировании Центральной избирательной комиссии Гагаузии и утверждении порядка проведения выборов в Народное собрание.

Решение действует до рассмотрения дела по существу и может быть обжаловано в течение 15 дней в Верховном суде.

Глава офиса Госканцелярии в Комрате Сергей Чернев заявил, что действия властей автономного региона нарушают национальное законодательство и выходят за пределы их полномочий.

Он заявил, что Народное собрание нарушает законы Молдовы.

"Будет другое постановление, мы и его обжалуем, потому что в Избирательном кодексе страны нет понятия ЦИК [Гагаузии], есть Центральный избирательный совет Гагаузии. Здесь вообще не идет борьба за название – ЦИК или ЦИС. Здесь идет борьба за членов избирательного совета, потому что последние выборы башкана фальсифицировала именно гагаузская ЦИК", – сказал глава офиса Госканцелярии в Комрате Сергей Чернев.

Фактически кризис вокруг выборов в Гагаузии продолжается уже более года. Срок полномочий нынешней Народной ассамблеи закончился, но новые выборы организовать не удалось.

Сначала выборы были назначены на 16 ноября 2025 года, но позже их перенесли на 22 марта 2026 года. Однако суд отменил решение о составе избирательного органа, что сделало невозможным проведение выборов.

Эту ситуацию также усиливают разногласия между законодательством автономии и национальными избирательными нормами. Хотя в гагаузском законодательстве используется термин "Центральная избирательная комиссия", в новом Избирательном кодексе Молдовы используется термин "Центральный избирательный совет".

Из-за этой разницы суды признали незаконными несколько решений Народной ассамблеи, и избирательный орган остался неполным.

Кишинев настаивает на гармонизации законодательства и утверждает, что правила организации выборов в автономном регионе должны соответствовать национальной системе.

Комрат, с другой стороны, настаивает на том, что автономный регион должен сохранить право самостоятельно создавать собственный избирательный орган и организовывать выборы на основе закона о его особом статусе.

Чтобы выйти из ситуации, депутаты Народного собрания 17 марта собрались на две специальные сессии. И хотя дату выборов удалось утвердить, правовые несоответствия с национальным законодательством остались.

В конце декабря 2025 года бывшего председателя Народного собрания молдавской автономии Гагаузия Дмитрия Константинова приговорили к 12 годам колонии по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении денег.

А главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул в начале августа приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

