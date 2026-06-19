Зеленский просил ЕС ускорить использование разблокированных денег из "фонда мира"

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Евросовета призвал лидеров стран ЕС обеспечить быстрое использование разблокированных 6 млрд евро для Украины из Европейского фонда мира.

Как сообщает "Европейская правда", текст обращения президента опубликовала пресс-служба ОПУ.

Украинский президент отметил как важное событие разблокирование средств из Европейского фонда мира (European Peace Facility) для Украины.

"Это 6 миллиардов евро. Это значительная сумма, ее нужно использовать на то, что действительно помогает защищать жизни. И, если это возможно, на то, что уже доказало свою эффективность в этой войне... Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержек", – заявил он.

Зеленский отметил, что такими приоритетными направлениями являются ПВО, дальнобойные снаряды и "другие способности, которые уже доказывают свою эффективность".

"И если бы мы могли использовать эти средства на защиту нашей энергетической инфраструктуры – мы этой идеей делились, – если это возможно, не только на военные нужды, а чтобы защитить нашу энергетику перед зимой, это было бы вспомогательным", – добавил он.

Также в обращении Зеленский призвал продолжать усиливать давление на энергетический сектор РФ и энергоэкспорт через санкции.

"Важно, чтобы мы наконец приняли необходимые законодательные шаги в каждой стране и на европейском уровне, чтобы мы могли не только останавливать эти танкеры, а также конфисковать нефть, которую они перевозят... Это реальный инструмент для уменьшения российских нефтяных доходов", – отметил он.

Кроме того, он поблагодарил лидеров за продолжающуюся работу над 21-м пакетом санкций.

Также украинский президент призвал лидеров ЕС согласовать открытие остальных пяти кластеров во вступительных переговорах еще в июне.

Однако впоследствии стало известно, что надежды Украины и ее сторонников в ЕС о скором открытии кластеров не удалось подтвердить решением саммита Евросоюза.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" быстрое вступление из решения саммита ЕС.

До этого он сообщил, что у Венгрии есть вопросы по открытию остальных кластеров с Украиной. Впрочем, круг противников этого сценария оказался существенно шире.