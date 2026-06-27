"Зимой гибнет больше": в США преуменьшили влияние экстремальной жары в Европе

Министр энергетики США Крис Райт преуменьшил влияние тепловой волны в Европе на фоне того, как ЕС предупредил об опасности для жизни, связанной с рекордно высокими температурами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Зимой всегда гибнет больше людей, чем летом, ведь холод уносит гораздо больше жизней, чем жара", – заявил он в видеообращении на конференции "Альянс за ответственное гражданство" – собрании влиятельных консервативных деятелей, многие из которых отрицают факты климатических изменений.

Райт сосредоточился на смертности в Европе зимой 2022 года, когда российское вторжение в Украину привело к росту цен на энергоносители, отметив, что "последствия этого для смертности являются разрушительными". Его комментарии прозвучали на фоне того, как правительства по всей Европе предупреждали, что рекордно высокие температуры на этой неделе представляют угрозу для жизни, напоминая об опасности тепловой волны 2022 года, унесшей жизни более 60 000 человек на континенте.

Это не первый раз, когда Райт описывает низкие температуры как большую опасность, чем жара. Недостаточное отопление является причиной смертей зимой – в Европе смертность от холода в настоящее время превышает смертность от жары в соотношении 8 к 1. Однако жара представляет собой острую – и все более серьезную – угрозу для населения, поскольку климатические изменения усиливают и продлевают смертоносные волны жары, которые за последнее десятилетие унесли жизни десятков тысяч людей по всей Европе. В США жара является главной причиной смертности, связанной с погодными условиями, опережая холод.

Комментарии Райта прозвучали на фоне того, как в июне температуры в Лондоне и других частях Европы поднялись до новых рекордных значений; этот регион нагревается в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и не имеет широко распространенной системы кондиционирования.

Напомним, что 26 июня Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которая когда-либо измерялась в Германии.

Также стало известно, что в Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд в июне за всю историю наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9 °C.