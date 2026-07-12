В Конгрессе США заявляют, что проблема С-400 по-прежнему мешает Турции получить F-35

Трое членов Конгресса США, осведомленных о соответствующих процессах, сообщили, что ключевым условием любых изменений в политике США в отношении продажи самолетов F-35 Турции остается судьба российских систем противовоздушной обороны С-400.

Как сообщает "Европейская правда", об этом члены американского Конгресса заявили в комментарии греческому изданию Kathimerini.

Этот вопрос вновь оказался в центре внимания после сообщений, появившихся по итогам недавнего саммита НАТО в Анкаре, где президент США Дональд Трамп оставил открытой возможность пересмотра рамок санкций CAATSA против Турции при определенных условиях.

Сенатор-республиканец и председатель Комитета Сената по международным отношениям Джим Риш подчеркнул, что наличие систем С-400 остается главным препятствием для полного возобновления оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой.

"Наличие в Турции российских систем С-400 – давний вопрос и препятствие для углубления нашего сотрудничества в оборонной сфере. Я надеюсь, что благодаря лидерству президента Трампа Турция наконец согласится избавиться от систем С-400, и мы сможем оставить этот вопрос в прошлом", – сказал он.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен занимает аналогичную позицию. В 2019 году он был одним из главных архитекторов системы санкций, введённых США против Турции, а также одним из самых ярых сторонников реализации закона CAATSA, что привело к исключению Анкары из программы истребителей пятого поколения F-35.

Ван Холлен еще раз подчеркнул свою решительную оппозицию любой возможности передачи самолетов F-35 Турции.

"Я уже давно выступаю против передачи Турции современных истребителей F-35. Анкара до сих пор владеет российской системой противовоздушной обороны С-400, которая непосредственно угрожает безопасности наших F-35, а [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган является нелояльным союзником НАТО, который продолжает усиливать нападки на демократию и верховенство права", – отметил он.

По словам сенатора, даже предположение о возможной передаче Турции F-35 "не только подрывает национальную безопасность США и наших союзников по НАТО, но и нарушает законодательство США".

В то же время член Палаты представителей от республиканцев в Нью-Йорке Майк Лоулер подчеркнул, что его позиция основана как на соображениях национальной безопасности, так и на необходимости соблюдения действующего законодательства США.

"Продажа Турции одного из самых современных американских истребителей не соответствует интересам Соединённых Штатов. Это создаёт риск утечки критически важных технологий и посылает неверный сигнал нашим союзникам в Европе и на Ближнем Востоке. Ограничения на продажу истребителей F-35 Турции должны безусловно оставаться в силе, пока Эрдоган продолжает эксплуатировать российские системы С-400, в соответствии с действующим законодательством США", – отметил он.

Турция заинтересована в приобретении американских истребителей F-35, однако сталкивается с препятствиями в связи с закупкой российской системы противовоздушной обороны С-400.

Конгресс США принял закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности американских боевых самолетов. ⁠

Накануне саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп высказал предположение, что он может отменить санкции, введенные против Турции, чтобы облегчить продажу самолетов.

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