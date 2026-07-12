Послы ЕС не договорились о 21-м пакете санкций против РФ, дискуссии продолжат 13 июля

На внеочередном заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в воскресенье, 12 июля, послы государств Евросоюза не смогли прийти к согласию относительно содержания нового, 21-го пакета санкций ЕС против России и договорились, что обсуждение пакета продолжится завтра, 13 июля, на уровне министров иностранных дел ЕС.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от нескольких дипломатов ЕС после завершения заседания Coreper 12 июля.



Послам государств ЕС в Брюсселе не удалось прийти к согласию относительно 21-го пакета санкций Евросоюза против России, это попытаются сделать главы МИД ЕС 13 июля.



"Coreper сегодня не смог принять 21-й пакет санкций против России, несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".



Рассмотрение проблемных вопросов продолжится в понедельник, 13 июля, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, в котором принимают участие главы МИД ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", 21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.



Государства ЕС с начала июня не могут найти общую позицию относительно введения санкций против российского рыболовства (предложенные Еврокомиссией квоты хотят значительно смягчить), запрета на въезд в ЕС российских комбатантов, индивидуальных санкций против россиян, включая патриарха Русской православной церкви Кирилла и другого.



Еще 6 июля "ЕвроПравда" со ссылкой на собственные источники сообщала о проблемах с достижением консенсуса относительно 21-го пакета санкций, что может привести к отсрочке его принятия, с принятием заморозки ценового потолка на российскую нефть ЕС в виде отдельной санкционной меры 13 или 14 июля.