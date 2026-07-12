Посли ЄС не домовилися про 21-й пакет санкцій проти РФ, дискусії продовжать 13 липня

На позачерговому засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у неділю, 12 липня, посли держав Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо змісту нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії і домовились, що обговорення пакета продовжиться завтра, 13 липня, на рівні міністрів закордонних справ ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від кількох дипломатів ЄС після завершення засідання Coreper 12 липня.

Послам держав ЄС у Брюсселі не вдалося дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, це спробують зробити глави МЗС ЄС 13 липня.

"Coreper сьогодні не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, незважаючи на те, що було досягнуто значного прогресу", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Розгляд проблемних питань продовжиться у понеділок, 13 липня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, у якому беруть участь глави МЗС ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Держави ЄС з початку червня не можуть знайти спільну позицію щодо запровадження санкцій проти російського риболовства (запропоновані Єврокомісією квоти хочуть значно помʼякшити), заборони на вʼїзд в ЄС російських комбатантів, індивідуальних санкцій проти росіян, включаючи патріарха Російської православної церкви Кирила та іншого.

Ще 6 липня "ЄвроПравда" з посиланням на власні джерела повідомляла про проблеми з досягненням консенсусу щодо 21-го пакета санкцій, що може призвести до відтермінування його ухвалення, з ухваленням замороження цінової стелі на російську нафту ЄС у вигляді окремого санкційного заходу 13 або 14 липня.