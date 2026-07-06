Источники: принятие 21-го пакета санкций ЕС против России могут отложить до осени

Если на этой неделе страны ЕС не придут к соглашению по 21-му пакету санкций Евросоюза против России, то его утверждение будет отложено до осени – а замораживание ценового потолка на российскую нефть ЕС примет в качестве отдельной санкционной меры в понедельник, 14 июля.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

8 и 10 июля на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) государства-члены должны прийти к соглашению по 21-му пакету санкций ЕС против РФ – в противном случае его утверждение может быть отложено до сентября, а "ценовой потолок" на российскую нефть вынесут за пределы санкционных пакетов.

Ирландское председательство, по данным "Европейской правды", по-прежнему твердо настроено на то, что 21-й пакет санкций будет доработан на заседаниях Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 8 июля, и в пятницу, 10 июля – и принят в понедельник, 13 июля, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Однако несколько дипломатов ЕС и европейских чиновников, с которыми общалась корреспондентка "Европейской правды", дают более критичные прогнозы.

"Если в среду не будет похоже на то, что мы приближаемся к соглашению, тогда нам придется просто воспользоваться "планом Б". Это означает отдельное утверждение заморозки ценового потолка на российскую нефть 14 июля. А 21-й пакет санкций можно готовить к утверждению уже после летних отпусков", – уточнил один из собеседников "ЕвроПравды".

В частности, страны ЕС не могут выработать твердую общую позицию по введению санкций против российского рыболовства (предложенные Еврокомиссией квоты хотят значительно смягчить), запрета на въезд в ЕС российских комбатантов, индивидуальных санкций против россиян, включая патриарха Русской православной церкви Кирилла, и т. д.

Напомним, согласно плану Еврокомиссии, 21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

В настоящее время в ЕС действует "ценовой потолок", установленный в предыдущих пакетах санкций против России. Она рассчитывается по формуле: средняя цена на нефть за последние шесть месяцев минус 15% и обновляется каждые полгода.

Сейчас действует "ценовой потолок" на российскую нефть в размере 44,1 доллара за баррель, установленный 15 января 2026 года. Следующая дата его изменения – 15 июля.

Учитывая резкий рост цен на нефть, следующий "потолок" по установленной формуле составит около 75 долларов за баррель, что даст России значительные дополнительные средства для ведения войны против Украины.

Поэтому необходимость своевременного замораживания ценового потолка на российскую нефть понятна всем государствам-членам.

Единственное, что по требованию морских государств, бюджеты которых основаны на морских перевозках и услугах (Греция, Мальта, Кипр и др.), срок замораживания сократят с предложенных Еврокомиссией 6 месяцев до 3–4.

Как сообщала "Европейская правда", в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

Вскоре после этого Болгария заявила, что будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС из-за наличия в предложенном санкционном списке патриарха РПЦ Кирилла. Затем к ней с аналогичными аргументами присоединилась Италия.

В то же время "ЕвроПравде" стало известно, что запрет на въезд в ЕС российским комбатантам могут исключить из 21-го пакета санкций против РФ.