У более чем трети поляков отношение к украинцам ухудшилось

33,6 % поляков заявляют, что их отношение к украинцам ухудшилось после последнего кризиса в польско-украинских отношениях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенного для газеты Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

В новейшем исследовании IBRiS поляков спросили, изменилось ли их отношение к украинцам в связи со спором об исторической роли УПА и лишением президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Чуть более трети участников опроса (33,6 %) ответили, что их отношение изменилось в худшую сторону, а 1,8 % признали, что их отношение к украинцам изменилось в лучшую сторону. Большинство поляков (60,7 %) считают, что последние события не влияют на их оценку. 3,9 % не имеют мнения по этому поводу.

Согласно тому же исследованию, об ухудшении отношения к украинцам чаще всего заявляют лица, которые на выборах поддерживают оппозиционные партии (45 %), а также те, кто заявляет о неучастии в избирательном процессе (36 %). Эти респонденты определяют свои взгляды как правые (47 %), на последних парламентских выборах голосовали за "Право и справедливость" (56 %), а на президентских – за Шимона Головню (74 %).

Среди тех, кто заявляет, что последние события не повлияли на их отношение к украинцам, чаще всего это избиратели партий, входящих в состав правительственной коалиции (80%), заявляющие о своих левых взглядах (80%), на парламентских выборах осенью 2023 года голосовали за "Новую левую" (87 %), а на президентских выборах отдали голос за Адриана Зандберга (100 %) или Рафала Тшасковского (84 %).

Опрос методом стандартизированных телефонных опросов с использованием компьютера (CATI) был проведён 25–26 июня 2026 года среди группы респондентов в составе 1071 человека.

Напомним, 59,7 % поляков высказались против вступления Украины в Европейский Союз, причём больше всего противников этой идеи среди избирателей оппозиционных партий.

Также более трети опрошенных поляков считают, что лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла укрепит позиции Польши на международной арене.