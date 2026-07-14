Министр обороны Польши раскритиковал разжигание антиукраинских настроений

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал польских политиков, которые спекулируют на антиукраинских настроениях и призывают прекратить помощь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

На вопрос о том, понимают ли возможные последствия своих поступков те польские политики, которые спекулируют на антиукраинских настроениях в Польше, Косиняк-Камыш ответил, что "не знает, знают ли они вообще что-нибудь о событиях последних дней, потому что выглядят совершенно одурманенными".

Он также отметил, что на прошлой неделе Россия прилагала усилия для сеяния раздора между поляками и украинцами вокруг темы Волынской трагедии.

"Появилось много ложной информации и попыток прославлять Волынскую резню в различных публичных пространствах. Это очень опасные действия Российской Федерации", – заявил он.

Косиняк-Камыш отметил, что только за прошедшую неделю Украина подверглась многочисленным новым воздушным ударам со стороны России, в дополнение к боям на фронте.

"Те в Польше, кто уверенно заявляет, что поддержка Украины не нужна и вредит Польше, – наносят ущерб безопасности польского государства и действуют против интересов НАТО", – подчеркнул он.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал кандидата в премьеры от "ПиС" Пшемыслава Чарнека за призывы прекратить помощь Украине, отметив, что соперничество "ПиС" с пророссийскими партиями "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" в антиукраинской риторике "лишает их разума".

Читайте также: Польские власти делают шаг навстречу Украине. Как годовщина Волыни не стала поводом для новой эскалации.