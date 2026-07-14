Кандидат в премьеры Польши призвал остановить помощь ЕС Украине, в правительстве ответили

Кандидат в премьер-министры Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил о необходимости заставить ЕС прекратить финансирование поставок оружия для Украины и её восстановления.

Об этом сообщает Onet, передает "Европейская правда".

Политик партии "Право и справедливость" ("ПиС") заявил, что если бы он возглавил польское правительство, то "заставил бы Украину на международной арене радикально изменить курс в отношении Польши и поляков". Он уточнил, что у Варшавы "есть много инструментов", чтобы заставить Киев изменить свою политику, в частности в отношении исторических вопросов.

В качестве примера Чарнек привёл принятие Европарламентом резолюции, в которой содержится пункт с критикой Украины за наименование одного из подразделений ССО в честь героев УПА.

"Это нужно просто прямо сказать: Украина, которая будет основываться на антиценностях, прославляющих бандеровскую идеологию, тождественную немецкому нацизму, – для такой Украины нет места в Европе, и это должны признать европейские столицы", – сказал Чарнек.

Он предложил "заставить" ЕС приостановить помощь Украине, пока она не откажется от этих ценностей.

"Нужно заставить Европейский Союз, в том числе и благодаря нашей позиции в Европейском Союзе, на данный момент прекратить любое финансирование вооружения Украины и её восстановления, пока Украина не встанет на путь гуманных ценностей", – добавил политик.

Министр иностранных дел Польши отреагировал на заявления кандидата в премьеры от "ПиС". Сикорский написал, что такими призывами Чарнек "хочет допустить Путина к польской границе", а соперничество "ПиС" с пророссийскими партиями "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" в антиукраинской риторике "лишает их разума".

Чарнек ранее уже отличался своими антиукраинскими заявлениями. 11 июля, в День памяти жертв Волынской трагедии, кандидат в премьер-министры от партии "Право и справедливость" объявил о резолюции, в которой правительство будет призываться не пускать Украину в ЕС до разрешения исторических споров вокруг трагедии.

В начале июля лидер партии Ярослав Качиньский в письме к членам партии призвал их блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит свою политику в отношении "культа Бандеры и других преступников, прославления УПА и ОУН".