Трамп рассказал, чего он хочет взамен сбора за проход через Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решил заменить 20-процентный сбор за проход через Ормузский пролив торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут "заключать" с Соединёнными Штатами.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social во вторник, 14 июля, передает "Европейская правда".

Накануне Трамп заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана, а также о намерении взимать пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив.

Во вторник, 14 июля, Трамп повторил, что США введут полную блокаду иранских портов, а также рассказал о своем новом решении относительно взимания сбора за проход через Ормузский пролив.

"На основе чрезвычайно плодотворных переговоров с руководством стран Ближнего Востока я решил заменить 20-процентную комиссию США на возмещение расходов по торговым и инвестиционным соглашениям, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединёнными Штатами", – отметил американский президент.

Как известно, Соединённые Штаты и Иран третью ночь подряд обменялись ударами на Ближнем Востоке после срыва рамочного соглашения о перемирии.

По данным СМИ, Трамп на прошлой неделе официально сообщил Конгрессу о возобновлении военных ударов по Ирану, оставляя за собой право атаковать Тегеран в течение 60 дней без законодательного одобрения.