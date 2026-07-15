Сикорский: РФ может готовить провокацию с украинскими дронами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой будет использовать украинские дроны.

Заявление польского министра приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Глава польского внешнеполитического ведомства во время визита в США подтвердил, что Польша ожидает подобной российской провокации, и добавил, что ключевую роль в ней могут сыграть украинские дроны.

"Путин даже сказал нечто подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или на Россию, а затем ответить на такое нападение", – сказал Сикорский.

По его словам, хозяин Кремля Владимир Путин может прибегнуть к подобным действиям, "тем более что он в отчаянии и проигрывает".

"Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанции на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Владимиру Путину таково: мы знаем, что ты планируешь, не делай этого", – подчеркнул министр.

Сикорский выразил убеждение, что у России нет средств, чтобы сейчас атаковать Польшу, однако Москва может прибегнуть к провокациям против страны.

Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".