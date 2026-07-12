Сикорский: у России нет ресурсов для нападения на Польшу, но они что-то готовят

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что у России нет достаточных средств, чтобы сейчас напасть на Польшу, однако Москва может прибегнуть к провокациям против страны.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Il Messaggero, передает "Европейская правда".

Глава МИД заявил, что Польша не испытывает паники в отношении России, но серьезно относится к угрозам со стороны Москвы.

"Беспокойство есть, потому что Путин напал на Украину, основываясь на оптимистичных и совершенно ложных оценках. Он вызвал огромные человеческие страдания и серьезные экономические убытки по всей Европе, приняв это безумное и преступное решение о вторжении в Украину. Поэтому мы не можем исключать, что, хотя он и не способен победить, он все равно может принять еще одно подобное решение", – сказал Сикорский.

Министр прокомментировал информацию британской газеты The Telegraph о том, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о возможной вооружённой провокации России против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО". Чиновник заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но "новость поступила из авторитетного издания, поэтому, вероятно, она правдива".

Он выразил надежду, что разоблачение намерений России заставит её отказаться от этих планов.

"Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал: мы знаем, что они что-то готовят, так же как это было перед вторжением в Украину. И, заранее разоблачая их намерения, я надеюсь, что нам удастся убедить их отказаться от своей агрессивной позиции", – добавил чиновник.

В то же время Сикорский уверен, что у Москвы нет достаточных ресурсов для нападения на Польшу.

"Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем эти угрозы всерьёз. Но сегодня у Путина нет средств, чтобы напасть на нас: самое большее, он может попытаться устроить какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось завоевать Донбасс после почти тринадцати лет попыток", – подчеркнул глава польского МИД.

Вместе с тем Сикорский высказал мнение, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о опасениях относительно возможной российской провокации, целью которой является "проверить решимость НАТО".

Ранее латвийская разведка также сообщила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.