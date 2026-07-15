Послы ЕС снова не договорились по 21-му пакету санкций против России

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение относительно утверждения нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России и принял решение, пока дискуссии продолжаются, заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от осведомленных с ходом событий дипломатов ЕС.



ЕС на неделю заморозил ценовой потолок на российскую нефть, пока государства-члены договариваются относительно 21-го пакета санкций против России.



"Достичь консенсуса относительно 21-го пакета санкций против России сегодня с нескольких попыток не удалось. Coreper решил на неделю заморозить ценовой потолок на российскую нефть на современном уровне 44,1 доллара за баррель, пока продолжатся дискуссии", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".



Он уточнил, что сейчас ценовой потолок на российскую нефть заморожен до четверга, 23 июля.



К тому времени большинство дипломатов надеется, что найти консенсус относительно пакета санкций все же удастся.



Как сообщала "Европейская правда", главы МИД ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия относительно утверждения 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС заверила, что это может произойти 15 июля.



21-й пакет санкций ЕС против России спешили утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.



Сейчас пакет блокируют Греция, которая имеет определенные оговорки в энергетической сфере относительно разрешения реэкспорта российского сжиженного газа в третьи страны, и Австрия – с оговорками в финансовой сфере.

Ранее 21-й пакет угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но сейчас, с исключением из списков Кирилла, эти претензии сняты.