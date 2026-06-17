В НАТО подсчитали, что Россия потеряла в войне более 1,4 млн военнослужащих

В НАТО считают, что Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на то, что её потери в живой силе превышают 1,4 млн военнослужащих.

Об этом в беседе с журналистами рассказал высокопоставленный представитель НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Представитель НАТО заявил, что глава Кремля Владимир Путин остается непоколебимым в отношении своих целей в войне в Украине. Также он подчеркнул, что в России ухудшается экономическая ситуация.

"Хотя Россия в этом году сохраняла инициативу на поле боя, ее успехи были значительно менее стабильными и последовательными. Кроме того, мы не видим никаких признаков существенных изменений в темпах ведения боевых действий или подготовки к крупному российскому наступлению в ближайшее время из-за снижения эффективности российских войск на поле боя", – сказал представитель НАТО.

По словам чиновника, за время полномасштабного вторжения Россия понесла "от 1,3 до 1,45 миллиона общих потерь, из которых примерно полмиллиона составляют погибшие".

Он отметил, что в настоящее время российские войска продолжают действовать с высокой интенсивностью по всей линии фронта, особенно на Покровском направлении, где они стремятся закрепить свои успехи и продвигаться в направлении Доброполья.

Скриншот: DeepState

Кроме того, он отметил, что войска РФ пытаются взять под контроль Константиновку. В НАТО ожидают, что городские бои "будут продолжаться в центральной части города в обозримом будущем, а способность Украины осуществлять снабжение серьезно подрывается из-за использования беспилотников".

По словам представителя, на Запорожском направлении продвижение РФ остается минимальным.

Скриншот: DeepState

Недавно глава разведки Эстонии заявил, что правитель РФ оказался перед "сложным выбором" из-за текущей ситуации в войне против Украины.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предполагает, что глава Кремля начинает серьёзно задумываться над тем, сколько ещё сможет вести свою захватническую войну против Украины и есть ли в этом смысл.