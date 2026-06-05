Швейцарская армия усиливает меры защиты от дронов на фоне гибридных угроз

Начальник Генерального штаба швейцарской армии заявил, что страна ускоряет закупку систем противодействия дронам в связи с ростом числа вторжений в воздушное пространство над гражданской и военной инфраструктурой.

Об этом заявил генерал-лейтенант Бенедикт Роос в кулуарах Швейцарского экономического форума, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Рооса, рост числа подобных инцидентов вынуждает Швейцарию как можно скорее закупать системы противодействия дронам, "чтобы защитить армию".

По его словам, ситуация с безопасностью изменилась из-за распространения гибридной войны.

Он отметил, что швейцарские системы противодействия дронам пройдут первое испытание в "реальных условиях" в середине июня в рамках мер безопасности во время саммита G7 во Франции.

"В Швейцарии много критически важной инфраструктуры, которая имеет большое значение для Европы. Наша задача – четко показать, что представление о стране как о дырке в "пончике" НАТО является ошибочным", – добавил он.

Накануне писали, что Швейцария развернет на своей территории около 4 тысяч военнослужащих для усиления мер безопасности на время проведения саммита G7 во Франции в середине июня.

СМИ писали, что Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, накануне саммита НАТО, который состоится там в следующем месяце.