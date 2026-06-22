В немецком Мангейме нападавший ранил ножом двух человек, сам погиб

После нападения с ножом в Мангейме, в результате которого двое человек получили серьезные ранения, подозреваемый погиб во время полицейской операции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Полиция и прокуратура Мангейма, а также Управление криминальной полиции земли в Штутгарте сообщили, что 53-летний мужчина, как утверждается, в воскресенье вечером в квартире в центре города ножом серьезно ранил 26-летнюю женщину и 76-летнего мужчину.

Женщине пришлось оказывать реанимационную помощь, и ей сделали экстренную операцию; ранения мужчины не угрожали его жизни.

Когда полиция прибыла на место происшествия и приказала мужчине отложить нож и открыть дверь квартиры, он отказался. Вместо этого он угрожал выпрыгнуть из окна, заявили следователи.

После этого полиция проникла в квартиру и задержала 53-летнего мужчину, который оказывал активное сопротивление, применив "простую физическую силу".

Вскоре после этого он потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался через несколько часов. По словам следователей, точная причина смерти остается невыясненной, поэтому было назначено вскрытие.

Мотив нападения с ножом изначально также оставался невыясненным. Следователи обращаются к потенциальным свидетелям с просьбой предоставить любую информацию об этом инциденте.

В настоящее время в Германии наблюдается рост числа нападений с применением ножа. В конце ноября прошлого года Немецкое общество травматологической хирургии обнародовало конкретные данные. Согласно их выводам, за последние десять лет было зарегистрировано 3 325 ножевых ранений, связанных с насильственными преступлениями. Число людей, получивших серьезные ранения в ходе таких нападений, стабильно растет: по самым свежим данным – с примерно 250 в 2019 году до примерно 375 в 2023 году. Это составляет рост на 50 процентов.

Ранее в Германии приговорили к пожизненному заключению афганца, совершившего нападение с ножом в центре Мангейма.

В мае 2024 года Сулайман Атаи совершил нападение с ножом на людей на рыночной площади Мангейма, в результате чего погиб сотрудник правоохранительных органов.