В Украине будут производить британские артиллерийские системы L119

Британская оборонная компания BAE Systems и стратегический оборонный партнер в Украине подписали лицензионное соглашение о местном производстве артиллерийских систем Light Gun.

Об этом компания сообщила по итогам Международного авиасалона в Фарнборо, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, это лицензионное соглашение обеспечит доступ к технической информации и поддержке со стороны BAE Systems, необходимым для изготовления первой пушки для испытаний.

"Стратегическое партнерство будет способствовать разработке модификации лёгкой пушки L119 для использования Вооружёнными силами Украины", – подчеркнули в компании.

Данное соглашение основано на долгосрочной поддержке Украины со стороны BAE Systems и её сотрудничестве с украинской промышленностью. Название украинского оборонного предприятия, с которым заключено соглашение, в сообщении не раскрывается.

"Прочный оборонный потенциал зависит от надёжных стратегических партнёрских отношений в промышленности. Это соглашение объединяет опыт BAE Systems в области артиллерии и знания нашего стратегического оборонного партнера об оперативных потребностях Украины, чтобы поддержать развитие суверенного оборонного потенциала там, где это наиболее необходимо", – подчеркнул директор по инженерии, технологиям и стратегии BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз.

Недавно СМИ сообщали, что Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека баллистической ракеты, стремясь как поддержать Украину, так и уменьшить зависимость Европы от американского оружия.

Также бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 июля объявил о выделении 300 млн евро на поставку 16 самолетов, которые помогут защитить украинское небо.